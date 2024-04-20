Магуайр остался единственным здоровым центральным защитником «Манчестер Юнайтед» перед матчем Кубка Англии

21 апреля, состоится матч полуфинала Кубка Англии между «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что Гарри Магуайр — единственный здоровый центральный защитник «красных дьяволов», который сможет принять участие в матче с «Ковентри Сити».

По информации журналиста Фабрицио Романо, из-за мышечного повреждения матч пропустят Рафаэль Варан и Джонни Эванс; Лисандро Мартинес с начала апреля выбыл с растяжением задней поверхности бедра (вернётся в начале мая), а Виктор Линделёф получил травму подколенного сухожилия (вернётся в конце апреля). Защитник Вилли Камбвал также получил повреждение на этой неделе.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наигрывает на этой позиции номинального полузащитника Каземиро.