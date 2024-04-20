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Англия. Кубок Англии

Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

20 Апреля 2024 • 21:14 Комментировать (4)
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/2 финала состоялся 20 апреля на стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Манчестер Сити1:0Челси
(1:0) Силва Бернарду84'  
Ортега ШтефанУокер КайлСтоунс Джон 46' (Диаш Рубен ( 46') Аке НатанРодри ЭрнандесАканджи МануэльСилва БернардуФоден Фил  83'Де Брёйне Кевин  86'Грилиш Джек 66' (Доку Жереми ( 66') Альварес Хулиан  58' 88' (Бобб Оскар ( 88')
Запасные: Льюис РикоГвардиол ЙошкоГомес СерхиоКовачич МатеоЭдерсон МораесЛуис Матеус II
Петрович Джордже  83'Гюсто Мало 79' (Мудрик Михаил ( 79') Чалоба ТревоСилва ТьягоКукурелья Марк 88' (Чилуэлл Бен ( 88') Кайседо Мойсес  45'Фернандес Энцо  86' 88' (Стерлинг Рахим ( 88') Мадуэке Нони 79' (Дисаси Аксель ( 79') Палмер КоулГаллахер КонорДжексон Николас
Запасные: Дейвид де СоузаБеттинелли МаркусЧуквуэмека КарниБадьяшиль БенуаГилкрист Алфи
20 апреля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Посреди недели «Манчестер Сити» не сумел пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, уступив заветную путёвку «Реалу». В конце недели «горожанам» уже предстояло сыграть в полуфинале другого турнира – Кубка Англии. В соперниках «Челси», который только этим турниром может хоть как-то скрасить ужасный сезон. Почеттино против «Сити» сделал ставку на бывшего «горожан»: на Палмера. Добавил к нему в атаку Галлахера, Джексона и Мадуэке.

Гвардиола из-за проблем со здоровьем не смог выпустить Холанна, поэтому на острие атаки появился Альварес, а поддерживали его Де Брёйне, Грилиш, Фоден и Бернарду Силва. Матч начался с обоюдных атак, «Челси» совсем не собирался закрываться. Несколько набегов прошли безрезультатно, а первый толковый момент создал Де Брёйне. Кевин с правого полуфланга выдал умнейший скрытый пас на Альвареса. Хулиан обогнул голкипера, от лицевой отбросил мяч вдоль ворот, но Кукурелья там сыграл первым. Вынос.

Сумбурные атаки, много борьбы, высокая плотность. Не торопились команды рисковать, играя осторожно. На исходе получаса игрового времени Энцо выдал разрезающую передачу, Джексон стартовал со своей половины поля, тоже оббежал голкипер и бить не стал. Прострел Николаса стал добычей Аке. Вот так два классных момента остались без ударов. Неплохим выстрелом отметился только Палмер, на рывке ушедший от Родри. Мяч летел в угол, однако Ортега всё видел и парировал в броске.

Во второй тайм лондонцы тоже ворвались получше. Джексон после передачи из глубины вывалился на ударную позицию и пробил в ближний угол – Ортега потащил. Подбор остался за Палмером, тот сманил на себя защитников и навесил опять-таки на Джексона. Теперь Николас головой пробил в противоход Ортеге, но и тут Штефан сумел выиграть эпизод, парировав удар. В ответ пробивал Фоден после передачи Грилиша, но пустил мяч рядом со штангой ворот Петровича.

В середине второго тайма Пеп выпустил Доку, знатно игру усилив. Бельгиец для начала отметился сольным проходом и ударом с острого угла. Петрович по-вратарски закрыл штангу, отведя угрозу. А затем Доку на левом фланге разобрался с двумя соперниками и прострелил – Альварес успел отбросить мяч на Де Брёйне, а Кевин уже пробил выше створа.

В концовке «Манчестер Сити» смотрелся бодрее, острее и всё-таки добыл победу. А решающий гол забил Бернарду Силва, так бездарно смазавший пенальти против «Реала». Активнейший Доку слева отдал на Де Брёйне, Кевин прострелил, а Петрович срезал мяч точно на португальца, который и отметился результативным ударом – 1:0.

Побеждает «Манчестер Сити» и становится первым финалистом Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити

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Комментарии (4) Все комментарии
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snk6565
20 Апреля 2024 в 21:45
Не переиграть такой грустный шити...хотя, по большому счету, Пепке сейчас важнее выиграть АПЛ...а пенсы слили вообще все что можно, хотя не мудрено имея такого дятла с прической попугая из МЮ...зато теперь есть призрачная надежда, что в намечающемся очередном дерби, шити будет таким же грустным))))
fireland
20 Апреля 2024 в 21:40
Жексон и Оливер - два брата-акробата
cabo verde
20 Апреля 2024 в 21:27
после матча с реалом на гвардиолу налепили клеймо мол опять провалился (в серии пенальти?)
но вот челси, имея сопоставимый по ценнику состав и не игравший в еврокубках, не провалился?
9-ое место как то не комильфо
мю не провалился?
ливер с арсом в случае проигрыша чемпионата не провалятся (сразу скажу - нет)?
кто вообще смог провести сезон достойнее сити, учитывая не лучшую мотивацию горожан после требла?
ингерман
20 Апреля 2024 в 21:20
ай малацы робяты.. всыпали тыварям как-надыть.. пепка-физрук ты тожа маладэц.. кхе-кхе.. )))
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