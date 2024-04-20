Тен Хаг получил удар перед полуфиналом Кубка Англии – ещё три травмы в «Манчестер Юнайтед»

В последнее время в лазарете «Манчестер Юнайтед» находилось десять футболистов. Антони, Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай должны восстановиться к воскресному полуфиналу Кубка Англии против «Ковентри Сити». Впрочем, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг получил новый удар. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, травмы получили Мэйсон Маунт, Софьян Амрабат и Вилли Камбвала. Эта тройка игроков пропустит ближайший матч.

Матч «Ковентри» - «Манчестер Юнайтед» стартует 21 апреля в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Уэмбли» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.