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Тен Хаг получил удар перед полуфиналом Кубка Англии – ещё три травмы в «Манчестер Юнайтед»

20 Апреля 2024 • 21:01 Комментировать
Ковентри
...
Манчестер Юнайтед
Через 19 ч. 43 мин.

В последнее время в лазарете «Манчестер Юнайтед» находилось десять футболистов. Антони, Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай должны восстановиться к воскресному полуфиналу Кубка Англии против «Ковентри Сити». Впрочем, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг получил новый удар. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, травмы получили Мэйсон Маунт, Софьян Амрабат и Вилли Камбвала. Эта тройка игроков пропустит ближайший матч.

Матч «Ковентри» - «Манчестер Юнайтед» стартует 21 апреля в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Уэмбли» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Софьян Амрабат Вилли Камбвала ещё теги

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