«Манчестер Сити» потерял Грилиша

В субботу вечером «Манчестер Сити» и «Челси» сражаются на поле «Уэмбли» за путёвку в финал Кубка Англии. По ходу второго тайма замена понадобилась атакующему полузащитнику «горожан» Джеку Грилишу. Футболист получил болезненный удар, и на поле появились медики. После оказания помощи Грилиша заменили на Жереми Доку.

Следить за игрой между «Манчестер Сити» и «Челси» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция. Отметим, что замена Грилиша произошла при счёте 0:0 на табло.

Добавим, что в воскресенье во втором полуфинале сыграют «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Грилиш рассказал, что его раздражает