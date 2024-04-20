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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» потерял Грилиша

20 Апреля 2024 • 20:50 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

В субботу вечером «Манчестер Сити» и «Челси» сражаются на поле «Уэмбли» за путёвку в финал Кубка Англии. По ходу второго тайма замена понадобилась атакующему полузащитнику «горожан» Джеку Грилишу. Футболист получил болезненный удар, и на поле появились медики. После оказания помощи Грилиша заменили на Жереми Доку.

Следить за игрой между «Манчестер Сити» и «Челси» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция. Отметим, что замена Грилиша произошла при счёте 0:0 на табло.

Добавим, что в воскресенье во втором полуфинале сыграют «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш

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