Почеттино высказался о настрое Палмера

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед началом матча против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии высказался о настрое игрока команды Коула Палмера. Для Палмера это будет очередной матч против бывшей команды.

«Самое главное для Палмера – выступить и помочь команде победить. Он благодарен «Манчестер Сити» и Пепу Гвардиоле. Но для него это просто очередная игра. Он сосредоточен на том, чтобы попытаться помочь команде», - сказал Почеттино BBC Sport.

Следить за игрой между «Манчестер Сити» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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