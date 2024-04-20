Почеттино: «Было бы очень приятно обыграть «Манчестер Сити»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино дал мини-интервью перед началом полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Это может быть потрясающе. Было бы очень приятно обыграть «Манчестер Сити». Но сейчас мы думаем не об этом, а о том, как выступить. Нам нужно очень усердно работать и действовать хорошо. Нам противостоит команда высочайшего уровня, но у нас есть вера и уверенность.

Они постараются хорошо начать игру и забыть поражение в Лиге чемпионов. Мы знаем, что такие команды умеют справляться с давлением. Мы не думаем о том, как они играли в середине недели. Нам нужно сыграть в свою игру и делать то, что нам нужно, если мы хотим иметь шансы на победу», - сказал Почеттино BBC Sport.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Челси» можно в текстовой трансляции.