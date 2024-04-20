Гвардиола: «Челси» создан для того, чтобы выступать на столь поздних стадиях»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал мини-интервью перед битвой с «Челси» на стадионе «Уэмбли» - команды сошлись лицом к лицу в полуфинале Кубка Англии.

«Мы находимся в полуфинале и сыграем против такой исторической команды, как «Челси». Это топ-команда. У них есть качество. У них есть физическая подготовка. Они созданы для того, чтобы выступать на столь поздних стадиях», - сказал Гвардиола BBC Sport.

Следить за противостоянием между «Манчестер Сити» и «Челси» во всех подробностях можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.