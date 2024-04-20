Гвардиола объяснил отсутствие Холанна в заявке «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед матчем против «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Испанский специалист объяснил отсутствие в заявке нападающего Эрлинга Холанна.

«Холанн травмирован. Не думаю, что это прямо серьёзно, но сегодня он не в состоянии выйти на поле. Я пока не знаю, сыграет ли он в следующем матче.

Де Брёйне? Он чувствует себя хорошо. Мы начнём в таком составе, а потом посмотрим, что будет дальше», - сказал Гвардиола BBC Sport.

Матч «Манчестер Сити» - «Челси» стартует в 19:15 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.