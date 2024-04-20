Без Холанна: «Манчестер Сити» и «Челси» выбрали составы на очную битву на «Уэмбли»

В субботу «Манчестер Сити» и «Челси» сразятся на «Уэмбли» за первый билет в финал Кубка Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Ортега, Уокер, Стоунс, Аканджи, Аке, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Отметим, что Эрлинг Холанн не попал в заявку «Манчестер Сити». Ранее Хосеп Гвардиола говорил о том, что бомбардир имеет мышечную проблему.

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Петрович, Гюсто, Чалоба, Тьяго Силва, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Палмер, Джексон.

Матч между «Манчестер Сити» и «Челси» стартует в 19:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.