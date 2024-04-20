«Безумие»: Палмер отреагировал на то, что он догнал Холанна в гонке бомбардиров

По итогам последнего матча Коул Палмер догнал Эрлинга Холанна на вершине рейтинга бомбардиров сезона Премьер-лиги – у игроков по 20 голов. Атакующий полузащитник «Челси» дал комментарий на этот счёт.

«Честно говоря, меня это просто смешит. В прошлом году я играл с Холанном в одной команде и даже подумать не мог, что буду забивать столько же, сколько и он, особенно учитывая его прошлогодние выступления. Это просто безумие», - сказал Палмер beIN SPORTS.

В субботу «Манчестер Сити» и «Челси» сразятся за билет в финал Кубка Англии. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.