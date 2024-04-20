Грилиш рассказал, что его раздражает

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал то, что его раздражает в современном футболе.

«Все любят говорить только о голах и голевых передачах. Меня раздражает, что так сложилось. Можно провести блестящую игру без голов и голевых пасов, и люди скажут: «Он ничего не сделал». А можно сыграть плохо, но два раза замкнуть дальнюю штангу, и люди скажут: «Ах, он великолепен!» - цитирует Грилиша The Athletic.

В субботу «Манчестер Сити» будет играть против «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.