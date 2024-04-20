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Англия. Кубок Англии

Грилиш рассказал, что его раздражает

20 Апреля 2024 • 16:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1 1.65 X 4.30 2 5.00
Через 1 ч. 57 мин.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал то, что его раздражает в современном футболе.

«Все любят говорить только о голах и голевых передачах. Меня раздражает, что так сложилось. Можно провести блестящую игру без голов и голевых пасов, и люди скажут: «Он ничего не сделал». А можно сыграть плохо, но два раза замкнуть дальнюю штангу, и люди скажут: «Ах, он великолепен!» - цитирует Грилиша The Athletic.

В субботу «Манчестер Сити» будет играть против «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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16:46 · Англия. Кубок Англии
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16:23 · Англия. Кубок Англии
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01:38 · Англия. Кубок Англии
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01:00 · Англия. Премьер-лига
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17:28 · Англия. Кубок Англии
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17:14 · Англия. Кубок Англии
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