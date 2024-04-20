Гвардиола оценил Почеттино как тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий в преддверии матча 1/2 финала Кубка Англии против «Челси».

«Мне нравится играть против Маурисио Почеттино, ведь ты всегда чему-то учишься, играя против его команд. В Англии хватает топ-тренеров, и Маурисио определённо входит в этот список. «Челси» станет гораздо лучшей командой под руководством Почеттино», - слова Гвардиолы приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Матч между «Манчестер Сити» и «Челси» стартует в 19:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.