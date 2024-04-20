Гвардиола: «Мы выиграли Лигу чемпионов, потому что Лукаку промахнулся с трёх метров»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола указал на то, что в футболе многое решают мелочи.

Как известно, на неделе «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реал» в серии одиннадцатиметровых ударов.

«Мы проиграли «Реалу» по пенальти, когда были очень, очень хороши. Мы выиграли Лигу чемпионов, потому что Лукаку промахнулся с трёх метров, а потом люди говорили, насколько силён «Манчестер Сити». В игре с «Реалом» мы сделали всё, но не смогли забить ещё раз», - сказал Гвардиола журналистам.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в полуфинале Кубка Англии, не пропустите текстовую трансляцию.