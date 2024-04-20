Почеттино: «Челси» не должен рассчитывать на усталость «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о состоянии «Манчестер Сити» в преддверии матча Кубка Англии.

Полуфинальная встреча состоится в субботу на «Уэмбли». Как принято считать, «Челси» получит некоторое преимущество, поскольку «горожане» подходят к игре вымотанными физически и эмоционально после недавнего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором уступили мадридскому «Реалу» в серии пенальти.

«Ситуация «Манчестер Сити» понятна, но мы не должны об этом думать. Хороший пример – «Ливерпуль». Люди говорили об огромном списке травмированных, о молодом составе, но давайте вспомним, что произошло в финале Кубка лиги.

Сила «Манчестер Сити» заключается в том, что эта команда уже давно придерживается одной философии. Они будут конкурентоспособны, так как у них отличные сотрудники, способные позаботиться об игроках. На поле выйдут 11 человек, полностью готовых к битве», – цитирует Fotmob Почеттино.