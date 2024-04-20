Гвардиола оценил силу «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сопернике по предстоящему матчу – лондонском «Челси».

Встреча команд пройдёт в субботу в рамках полуфинала Кубка Англии. Начало поединка запланировано на 19:15 по московскому времени.

«В этом сезоне мы дважды ощутили на себе, насколько силён «Челси». Эта команда представляет серьёзную опасность в атаке, и Коул [Палмер], возможно, сыграл решающую роль во многих аспектах в текущем сезоне. Против «Челси» очень трудно играть, и все знают, в какой ситуации мы подходим к этому матчу», – передаёт City Xtra слова Гвардиолы.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Челси» дважды сыграли вничью – 4:4 и 1:1.