Почеттино высказался о возможной операции Энцо Фернандеса

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Энцо Фернандеса.

По некоторым данным, в скором времени аргентинскому футболисту может потребоваться операция по устранению грыжи.

«Энцо отлично тренировался в последние несколько дней. Он сможет принять участие в завтрашнем матче [против «Манчестер Сити»].

Да, в прошлом у него были проблемы [с грыжей], но он хорошо справляется. Мы оцениваем ситуацию день за днём.

Мы должны защитить его. Он молодой парень, важно не только быть готовым здесь и сейчас, но и будущее. Мы поступим так, как будет лучше для него. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – приводит Standard слова Почеттино.