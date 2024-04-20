Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Тен Хаг высказался о Каземиро на фоне критики

20 Апреля 2024 • 00:13 Комментировать
Ковентри
...
Манчестер Юнайтед
21.04 17:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике Каземиро на фоне критики бразильца со стороны эксперты Джейми Реднаппа.

«Когда я приехал сюда, нам нужна была «шестёрка», и в прошлом сезоне Каземиро был фантастическим. В этом сезоне он сталкивается с трудностями из-за травмы, с которой ранее в карьере не сталкивался. Но он остаётся победителем – он побеждал на протяжении всей карьеры. Везде, где он играл, был успех. И я верю, что и здесь он будет успешен. Ему нужно играть, и он станет лучше. Я уверен в нём – он боец, который выигрывал большие трофеи. Он сильная личность и очень важный игрок», - сказал тен Хаг журналистам.

В воскресенье, 21 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри» в Кубке Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

19 Апреля
23:15
«Кубок Англии, покойся с миром» - баннер фанатов после отмены переигровок
15:56
Тен Хаг назвал игроков «Манчестер Юнайтед», которые вернулись в строй
15:52
Тен Хаг – об отмене переигровок в Кубке: «Это очень печально для британской футбольной культуры»
15:35
Тен Хаг назвал «Ковентри» опасным соперником
15:30
Тен Хаг: «Мы хотим добиваться успехов в каждом сезоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КОВЕНТРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 19:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.41 4.60 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
00:13 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг высказался о Каземиро на фоне критики
19 Апреля
23:15 · Англия. Кубок Англии
«Кубок Англии, покойся с миром» - баннер фанатов после отмены переигровок
17:46 · Англия. Кубок Англии
Почеттино объяснил, зачем ему лимоны в офисе
17:39 · Англия. Кубок Англии
Почеттино поблагодарил «Манчестер Сити» перед очным матчем
17:28 · Англия. Кубок Англии
Почеттино высказался о состоянии Нкунку
17:23 · Англия. Кубок Англии
Почеттино прокомментировал спор игроков «Челси» насчёт пенальти
17:14 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал, как пытался сохранить Палмера в «Манчестер Сити»
17:09 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола – о вылете из Лиги чемпионов: «Мы не хотим себя жалеть»
16:51 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал о состоянии Холанна и де Брёйне
16:46 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал, в чём минус отмены переигровок Кубка Англии
16:28 · Англия. Кубок Англии
В Англии наметился раскол из-за кубковых переигровок: Английская лига сделала заявление
15:56 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг назвал игроков «Манчестер Юнайтед», которые вернулись в строй
15:52 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг – об отмене переигровок в Кубке: «Это очень печально для британской футбольной культуры»
15:35 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг назвал «Ковентри» опасным соперником
15:30 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Мы хотим добиваться успехов в каждом сезоне»
Все новости
Рекомендуем