Тен Хаг высказался о Каземиро на фоне критики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике Каземиро на фоне критики бразильца со стороны эксперты Джейми Реднаппа.

«Когда я приехал сюда, нам нужна была «шестёрка», и в прошлом сезоне Каземиро был фантастическим. В этом сезоне он сталкивается с трудностями из-за травмы, с которой ранее в карьере не сталкивался. Но он остаётся победителем – он побеждал на протяжении всей карьеры. Везде, где он играл, был успех. И я верю, что и здесь он будет успешен. Ему нужно играть, и он станет лучше. Я уверен в нём – он боец, который выигрывал большие трофеи. Он сильная личность и очень важный игрок», - сказал тен Хаг журналистам.

В воскресенье, 21 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри» в Кубке Англии.