«Кубок Англии, покойся с миром» - баннер фанатов после отмены переигровок

Накануне было объявлено о решении отказаться от переигровок на всех стадиях Кубка Англии. В последние годы этот вопрос неоднократно поднимался, учитывая плотность в футбольном календаре. Ранее переигровки отменили на более поздних стадиях английского кубка, а со следующего сезона их не будет вовсе.

Кубковые переигровки представляют собой футбольные традиции Англии, и их отмену поддерживают далеко не все.

«Кубок Англии, покойся с миром», - баннер с таким текстом был замечен на пятничном матче «Оксфорд Юнайтед» в третьем по рангу футбольном дивизионе Англии.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что отмена переигровок бьёт по небольшим клубам.

В Англии наметился раскол из-за кубковых переигровок: Английская лига сделала заявление