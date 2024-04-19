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Англия. Кубок Англии

«Кубок Англии, покойся с миром» - баннер фанатов после отмены переигровок

19 Апреля 2024 • 23:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1 1.60 X 4.30 2 5.20
Через 18 ч. 39 мин.

Накануне было объявлено о решении отказаться от переигровок на всех стадиях Кубка Англии. В последние годы этот вопрос неоднократно поднимался, учитывая плотность в футбольном календаре. Ранее переигровки отменили на более поздних стадиях английского кубка, а со следующего сезона их не будет вовсе.

Кубковые переигровки представляют собой футбольные традиции Англии, и их отмену поддерживают далеко не все.

«Кубок Англии, покойся с миром», - баннер с таким текстом был замечен на пятничном матче «Оксфорд Юнайтед» в третьем по рангу футбольном дивизионе Англии.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что отмена переигровок бьёт по небольшим клубам.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Англии Оксфорд Юнайтед

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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17:23 · Англия. Кубок Англии
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16:51 · Англия. Кубок Англии
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