Почеттино объяснил, зачем ему лимоны в офисе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему у него в офисе есть лимоны.

«Да, мне нравится иметь лимоны в своём офисе. Это привычка, а не суеверие. Но мне нравится, когда в офисе есть лимоны. Не знаю, почему. Я не думаю о том, помогает это или нет. Но это заставляет меня чувствовать себя комфортно, будто я дома. Моё рабочее место – как мой дом. Лимоны заставляют меня чувствовать себя как дома», - сказал Почеттино журналистам в ходе пресс-конференции.

В настоящий момент Маурисио Почеттино готовит «Челси» к полуфиналу Кубка Англии против «Манчестер Сити». Команды сразятся за путёвку в финал в субботу, 20 апреля.