Почеттино поблагодарил «Манчестер Сити» перед очным матчем

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об атакующем полузащитнике команды Коуле Палмере. Прошлым летом футболист перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити». В субботу команды сыграют в полуфинале Кубка Англии.

«Палмер играет очень хорошо. Думаю, это его первый стабильный сезон. Но нам нужно быть осторожными, ведь он ещё молод.

Коул уже дважды играл в АПЛ против «Манчестер Сити». Он очень благодарен этому клубу и тренеру Пепу Гвардиоле. Он всегда очень хорошо о них отзывается. Он не из тех, кто таит какие-то обиды.

Думаю, Палмер прекрасно понимал, что в другом клубе по каким-то причинам сможет лучше себя проявить. Нужно сказать «Манчестер Сити» спасибо за то, что они дали ему возможность перейти в другой клуб», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

В 41 матче сезона 2023/2024 Коул Палмер забил 25 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.