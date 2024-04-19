Почеттино высказался о состоянии Нкунку

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о состоянии нападающего команды Кристофера Нкунку.

«Медики оценивают его состояние каждый день. В последние несколько дней он участвовал в некоторых частях тренировок. Теперь нам нужно посмотреть на реакцию его тела, а затем на то, он будет прогрессировать. Мы надеемся, что сможем рассчитывать на него скоро, в этом сезоне», - сказал Почеттино журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Игра пройдёт на «Уэмбли».