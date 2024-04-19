Почеттино прокомментировал спор игроков «Челси» насчёт пенальти

В начале недели «Челси» разгромил «Эвертон» со счётом 6:0. Обсуждаемым стал эпизод, когда игроки лондонской команды спорили о том, кто должен бить пенальти. На пятничной пресс-конференции рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино затронул ту ситуацию.

«Мы много разговаривали на этой неделе, потому что отрабатывали пенальти. Я дал чёткий посыл после той игры. У нас была встреча с футболистами и штабом, на ней присутствовал спортивный директор. Я объяснил свои чувства, и в будущем такого не произойдёт. Посыл был чёткий, и теперь нужно двигаться дальше. Ребята понимают ситуацию. В чём-то хорошо, что футболист хочет взять на себя ответственность, пробив пенальти. Это показывает характер. Но нужно уважать дисциплину и правила. Проехали, идём дальше», - сказал Почеттино журналистам.