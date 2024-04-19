Гвардиола рассказал, как пытался сохранить Палмера в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу атакующего полузащитника Коула Палмера. Прошлым летом футболист перешёл в «Челси», где сейчас показывает отличный футбол.

«Палмер – исключительный футболист. Мы знали это, когда он был здесь. Я много раз говорил, что, возможно, давал ему меньше игровых минут, чем он заслуживал. Теперь у него есть это в «Челси», так что я полностью его понимаю. Он скромный парень с большим потенциалом. Он выступает очень хорошо.

Он просил уйти. Я сказал: «Нет, оставайся». Но он все равно сказал: «Нет, я хочу уйти». Что мы могли сделать? Я хотел сохранить его из-за ухода Мареза, но он все равно захотел уйти», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в полуфинале Кубка Англии.