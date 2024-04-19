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Англия. Кубок Англии

Гвардиола – о вылете из Лиги чемпионов: «Мы не хотим себя жалеть»

19 Апреля 2024 • 17:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
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20.04 19:15

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед кубковым полуфиналом против «Челси» ответил на вопрос насчёт вылета команды из Лиги чемпионов.

Как известно, в среду «Манчестер Сити» проиграл на своём поле «Реалу» в серии послематчевых пенальти.

«У нас нет выбора, мы не хотим себя жалеть. Мы выступили хорошо, но не смогли победить. У нас сейчас нет времени подумать об этом, мы сделаем это летом. В футболе ты соревнуешься, чтобы побеждать, но иногда ты проигрываешь. Вот что произошло», - сказал Гвардиола журналистам на пятничной пресс-конференции.

Матч 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 20 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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17:28 · Англия. Кубок Англии
Почеттино высказался о состоянии Нкунку
17:23 · Англия. Кубок Англии
Почеттино прокомментировал спор игроков «Челси» насчёт пенальти
17:14 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал, как пытался сохранить Палмера в «Манчестер Сити»
17:09 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола – о вылете из Лиги чемпионов: «Мы не хотим себя жалеть»
16:51 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал о состоянии Холанна и де Брёйне
16:46 · Англия. Кубок Англии
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