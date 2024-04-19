Гвардиола – о вылете из Лиги чемпионов: «Мы не хотим себя жалеть»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед кубковым полуфиналом против «Челси» ответил на вопрос насчёт вылета команды из Лиги чемпионов.

Как известно, в среду «Манчестер Сити» проиграл на своём поле «Реалу» в серии послематчевых пенальти.

«У нас нет выбора, мы не хотим себя жалеть. Мы выступили хорошо, но не смогли победить. У нас сейчас нет времени подумать об этом, мы сделаем это летом. В футболе ты соревнуешься, чтобы побеждать, но иногда ты проигрываешь. Вот что произошло», - сказал Гвардиола журналистам на пятничной пресс-конференции.

Матч 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 20 апреля.