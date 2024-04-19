Гвардиола рассказал о состоянии Холанна и де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии Эрлинга Холанна и Кевина де Брёйне. Норвежец и бельгиец были заменены в матче Лиги чемпионов против «Реала».

«Кевин выглядит хорошо. Эрлинг что-то почувствовал, мышечную проблему. В игре против «Реала» Кевин очень устал. Но он пропустил много месяцев из-за травмы, так что это нормально. Посмотрим завтра.

Усталость лидеров? Это нормально, учитывая количество игр за последние годы. Времени на восстановление не так много, к тому же мы играем с высокой интенсивностью. Мы не машины, усталость есть», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.