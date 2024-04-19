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Англия. Кубок Англии

Гвардиола рассказал, в чём минус отмены переигровок Кубка Англии

19 Апреля 2024 • 16:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
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20.04 19:15

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение отменить переигровки на всех стадиях Кубка Англии.

«Для клубов из низших дивизионов Кубок Англии является возможностью зарабатывать деньги, поэтому это проблема. Для них это большой удар. Что касается больших клубов, выступающих в еврокубках, то для них ситуация улучшится. У нас плотный график с большим количеством игр. Найти этот баланс сегодня – сложная задача», - сказал Гвардиола в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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