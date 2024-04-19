В Англии наметился раскол из-за кубковых переигровок: Английская лига сделала заявление

Накануне было объявлено о том, что со следующего сезона в Кубке Англии не будет переигровок на всех стадиях. Теперь с заявлением выступила Английская футбольная лига (EFL).

«Соглашение, предусматривающее отмену переигровок в формате Кубка, было достигнуто исключительно между Премьер-лигой и Футбольной ассоциацией (ФА). Никакого соглашения с Английской футбольной лигой не было, консультаций с клубами EFL как членами ФА и участниками турнира тоже не было», - говорится в заявлении.

Заявление EFL даёт понять, что в английском футболе наметился некий раскол. Будем следить за новостями.