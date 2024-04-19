Тен Хаг назвал игроков «Манчестер Юнайтед», которые вернулись в строй

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил перед журналистами за два дня до полуфинала Кубка Англии против «Ковентри». Нидерландский специалист дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«У нас есть некоторые проблемы. Магуайр получил небольшую травму, поэтому на этой неделе он не тренировался. Теперь он вернулся. Мы ожидаем, что сегодня он будет работать в общей группе. Надеюсь, он сыграет в воскресенье.

Также я ожидаю возвращения Антони и Мактоминая. Скотт не тренировался всю неделю, частично работал в среду. Сегодня я ожидаю, что он будет тренироваться полноценно. Антони тренировался всю неделю», - сказал тен Хаг журналистам.