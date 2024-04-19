Тен Хаг – об отмене переигровок в Кубке: «Это очень печально для британской футбольной культуры»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил решение отменить переигровки в Кубке Англии на всех стадиях.

«Это очень печально для британской футбольной культуры. Но в то же время я думаю, что это решение было неизбежным, и нельзя было ничего с этим поделать. Всё из-за перегруженного графика, чем занимаются УЕФА и ФИФА.

Футболисты сильно перегружены, и нужно положить этому конец. Мне грустно за английскую культуру и клубы, но для топ-игроков важно освободить немного места в расписании», - сказал тен Хаг в ходе пятничной пресс-конференции.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.