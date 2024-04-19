Тен Хаг назвал «Ковентри» опасным соперником

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри Сити» в полуфинале Кубка Англии. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался о сопернике.

«Мы проделали работу. Мы готовы, потому что знаем соперника – знаем, как они играют, знаем индивидуальные качества игроков, знаем их тренера. Он бывший игрок «Юнайтед», нападающий, он проделывает фантастическую работу.

Конечно, они опасны. Это логично, ведь они в полуфинале. В прошлом сезоне они были недалеко от попадания в АПЛ, так что они проделывают замечательную работу. Мы видели их матч против «Вулверхэмптона» в четвертьфинале, их менталитет был потрясающим. Чтобы выиграть, мы должны выступить на своём лучшем уровне», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Отметим, что «Ковентри» сейчас занимает восьмое место в таблице Чемпионшипа.