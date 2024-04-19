Тен Хаг: «Мы хотим добиваться успехов в каждом сезоне»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, может ли победа в Кубке Англии спасти этот сезон для команды.

«Всегда нужно смотреть на обстоятельства, с которыми ты сталкиваешься. Сейчас я не думаю об этом. Я думаю о том, как в воскресенье обыграть «Ковентри Сити». Все мысли только об этом, а остальное оставим на потом. Мы планируем следующий сезон, но сейчас воскресный матч – самый важный.

Мы хотим добиваться успехов в каждом сезоне, хотим выигрывать трофеи. У нас есть возможность, ведь мы дошли до полуфинала, но это огромный вызов. Мы знаем свои проблемы и ищем их решение. В воскресенье хотим сделать это и выйти в финал», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В воскресенье «МЮ» сыграет против «Ковентри» в полуфинале Кубка. Что до Премьер-лиги, то команда тен Хага занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.