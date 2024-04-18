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Англия. Кубок Англии

В Кубке Англии не будет переигровок

18 Апреля 2024 • 15:30 Комментировать

Регламент Кубка Англии изменится со следующего сезона. Как сообщается на страницах сайта BBC, в турнире больше не будет переигровок в случае ничьих. Это коснётся всех раундов, а не только заключительных, как сейчас.

Кроме того, матчи всех раундов Кубка Англии с сезона 2024/2025 будут проводиться на выходных. Ранее некоторые раунды турнира проходили посреди недели.

Отмечается, что финал Кубка Англии будет проводиться в предпоследние выходные сезона Премьер-лиги.

Эти и другие изменения происходят в рамках нового шестилетнего соглашения между Футбольной ассоциацией и Премьер-лигой.

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