В Кубке Англии не будет переигровок

Регламент Кубка Англии изменится со следующего сезона. Как сообщается на страницах сайта BBC, в турнире больше не будет переигровок в случае ничьих. Это коснётся всех раундов, а не только заключительных, как сейчас.

Кроме того, матчи всех раундов Кубка Англии с сезона 2024/2025 будут проводиться на выходных. Ранее некоторые раунды турнира проходили посреди недели.

Отмечается, что финал Кубка Англии будет проводиться в предпоследние выходные сезона Премьер-лиги.

Эти и другие изменения происходят в рамках нового шестилетнего соглашения между Футбольной ассоциацией и Премьер-лигой.