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Англия. Кубок Англии

Каррагер: «Ливерпуль» может винить в поражении только себя»

18 Марта 2024 • 09:31 Комментировать (1)

В матче ¼ финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счетом 4:3 и пробились в полуфинал. Об этом результате высказался экс-защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер.

«Классный футбол и прекрасный результат для «Юнайтед». «Ливерпуль» может винить в проигрыше только себя. Команда забила трижды, но все их атакующие футболисты сыграли ниже своего уровня. Но я не могу жаловаться, ведь «Ливерпуль» очень крут в этом сезоне», - гласит сообщение Джейми в соцсетях.

В полуфинале Кубка страны «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
18 Марта 2024 в 09:35
они играли своем уровне, они могут винить травмы
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