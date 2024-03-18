Каррагер: «Ливерпуль» может винить в поражении только себя»

В матче ¼ финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счетом 4:3 и пробились в полуфинал. Об этом результате высказался экс-защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер.
«Классный футбол и прекрасный результат для «Юнайтед». «Ливерпуль» может винить в проигрыше только себя. Команда забила трижды, но все их атакующие футболисты сыграли ниже своего уровня. Но я не могу жаловаться, ведь «Ливерпуль» очень крут в этом сезоне», - гласит сообщение Джейми в соцсетях.
В полуфинале Кубка страны «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри».
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