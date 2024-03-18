Каррагер: «Ливерпуль» может винить в поражении только себя»

«Классный футбол и прекрасный результат для «Юнайтед». «Ливерпуль» может винить в проигрыше только себя. Команда забила трижды, но все их атакующие футболисты сыграли ниже своего уровня. Но я не могу жаловаться, ведь «Ливерпуль» очень крут в этом сезоне», - гласит сообщение Джейми в соцсетях.