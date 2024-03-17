«Манчестер Сити» против «Челси»: Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Англии

Сразу после завершения драматического матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (4:3) состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии. По её итогам были образованы следующие пары команд:

«Ковентри» - «Манчестер Юнайтед»;

«Манчестер Сити» - «Челси».

Полуфинальные матчи Кубка Англии должны пройти 20 и 21 апреля. На этой стадии оба матча пройдут на главном стадионе страны – на «Уэмбли».

Отметим, что действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона «горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.