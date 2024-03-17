Фанаты «Челси» выразили недовольство Почеттино

В воскресенье «Челси» обыграл на своём поле «Лестер» со счётом 4:2 и пробился в полуфинал Кубка Англии. Несмотря на результат, фанаты «пенсионеров» решили выразить недовольство работой главного тренера команды Маурисио Почеттино. Как сообщает в социальных сетях журналист Мигель Делани, некоторые поклонники лондонской команды подошли к ближе к пресс-зоне и стали освистывать Почеттино.

Если говорить о Премьер-лиге, то «Челси» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. Ближайший матч чемпионата команда Маурисио Почеттино проведёт в субботу, 30 марта, - против «Бёрнли».