Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

В рамках ¼ финала Кубка Англии состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Об этом поединке поделился мнением бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов.
«Обе забьют». Атака у «Ливерпуля» много создает, но в обороне надежности не вижу. Поэтому у «МЮ» на своем поле шансы возникнут. Думаю, будет 1:2 или 1:3. Но здесь поставлю понадежнее», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано в 18:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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