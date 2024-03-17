Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

«Обе забьют». Атака у «Ливерпуля» много создает, но в обороне надежности не вижу. Поэтому у «МЮ» на своем поле шансы возникнут. Думаю, будет 1:2 или 1:3. Но здесь поставлю понадежнее», - передает слова эксперта «РБ Спорт».