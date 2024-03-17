Булыкин назвал точный счёт матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин дал комментарий касательно кубкового поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» на стадии ¼ финала.

«Ливерпуль» - фаворит. Команда на ходу. Все игроки забивают, дают хороший объем работы и движения. Даже за ничью «Манчестеру» будет трудно зацепиться. Матч завершится победой «Ливерпуля» 3:1», - передает слова Булыкина Sport24.

Матч манкунианцев против мерсисайдцев состоится в воскресенье, 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.