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Англия. Кубок Англии

Канчельскис выделил фаворита в матче «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

17 Марта 2024 • 10:37 Комментировать

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем четвертьфинальном матче Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

«Фаворит - «Ливерпуль». Но это футбол, здесь может произойти все что угодно. Для обеих команд это особенный матч. Будет более серьезный настрой», - передает слова эксперта Sport24.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «Олд Траффорд». Начало поединка запланировано в 18:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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