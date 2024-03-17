Канчельскис выделил фаворита в матче «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем четвертьфинальном матче Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

«Фаворит - «Ливерпуль». Но это футбол, здесь может произойти все что угодно. Для обеих команд это особенный матч. Будет более серьезный настрой», - передает слова эксперта Sport24.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «Олд Траффорд». Начало поединка запланировано в 18:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.