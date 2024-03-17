​Гивен: «Ньюкасл» не был достаточно хорош»

Английский «Ньюкасл» безвольно уступил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии и покинул турнир. События игры прокомментировал бывший ирландский голкипер Шей Гивен, в свое время отпахавший в этом клубе двенадцать лет. Он считает, что «Ньюкасл» не создал достаточного количества проблем сопернику:

- «Манчестер Сити» контролировал все, контролировал поле и игру. Тут не было никаких чудес, просто «Манчестер Сити» был много лучше. А «Ньюкасл» не был достаточно хорош, - цитирует слова Гивена BBC Sport.

Гивен выступал за клуб с 1997 по 2009 год.