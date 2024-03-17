​Майка Ричардс: «Манчестер Сити» даже не пришлось напрягаться»

Английский «Ньюкасл» безвольно уступил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии и покинул турнир. «Горожанам» даже не пришлось напрягаться, считает бывший игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс. Он назвал «Манчестер Сити» настоящей машиной для ковки побед:

- «Сити» даже не пришлось напрягаться. Доку провел прекрасный матч, Фоден тоже был исключительно хорош. «Сити» - это настоящая машина, супер-команда, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.

Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне сделала «требл» - выиграла чемпионат, кубок своей страны и Лигу чемпионов.