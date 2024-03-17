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Англия. Кубок Англии

​«Ньюкасл» нанёс лишь два удара по воротам соперника - худший показатель с 2015 года

17 Марта 2024 • 04:14 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ньюкасл

Английский «Ньюкасл» безвольно уступил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии и покинул турнир. За весь матч «сороки» лишь дважды попытались побеспокоить голкипера «горожан» - «Ньюкасл» нанес лишь два удара по воротам соперника, что стало худшим показателем команды аж с 2015 года, в любом из матчей и турниров, в которых за все это время принимал участие клуб.

Тогда, в ноябре 2015 года, «Ньюкасл» лишь дважды пробил по воротам «Борнмута» в матче чемпионата Англии, но при этом, как ни странно, победил со счетом 1:0. Впрочем, по итогам того сезона, принесшего титул «Лестеру», «Ньюкасл» всё равно вылетел из АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл

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