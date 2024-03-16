Хау – о поражении от «Манчестер Сити»: «Сказалась разница в классе»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау признался, что «Манчестер Сити» был слишком хорош в сегодняшнем матче Кубка Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы шагнула в четвертьфинал, решив вопросы ещё в первом тайме. Дублем отметился Бернарду Силва, поразивший ворота «сорок» на 13-й и 31-й минутах.

«Мы видели разницу, которая заключалась в технических качествах и наличии игроков, способных выходить из трудных ситуаций. «Манчестер Сити» находится на высочайшем уровне. Мы пытаемся достичь таких же высот», – передаёт BBC комментарии Эдди Хау.

Свой следующий матч «Ньюкасл» проведёт 30 марта против «Вест Хэма».