Гвардиола: «Ковачич, Родри и Силва очень хорошо держали мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после победы над «Ньюкаслом» в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

— Сегодня мы играли очень хорошо. Мы контролировали мяч, поэтому наши ворота были в безопасности. Ковачич, Родри и Силва очень хорошо держали мяч. Мы показали хорошую игру, — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведет 31 марта. В этот день подопечные Гвардиолы сыграют с лондонским «Арсеналом» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 18:30 по московскому времени.

Фоден: «Мы контролировали игру»