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Гвардиола: «Ковачич, Родри и Силва очень хорошо держали мяч»

16 Марта 2024 • 23:35 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ньюкасл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после победы над «Ньюкаслом» в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

— Сегодня мы играли очень хорошо. Мы контролировали мяч, поэтому наши ворота были в безопасности. Ковачич, Родри и Силва очень хорошо держали мяч. Мы показали хорошую игру, — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведет 31 марта. В этот день подопечные Гвардиолы сыграют с лондонским «Арсеналом» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 18:30 по московскому времени.

Фоден: «Мы контролировали игру»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Матео Ковачич Родри Эрнандес Бернарду Силва ещё теги

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