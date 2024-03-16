Фоден: «Мы контролировали игру»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался после победы над «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии.

Встреча между командами завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

— Мы контролировали игру. Мы много владели мячом, и у нас получалось находить моменты для атаки. Мы продолжим борьбу за трофей, — цитирует Фодена Sky Sports.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

31 марта «Манчестер Сити» примет на своем поле «Арсенал» в рамках 30-го тура АПЛ. Начало игры запланировано на 18:30 по мск.