Гвардиола: Мы в шестой раз подряд выходим в полуфинал Кубка Англии, это невероятно!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал свой комментарий после победы над «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка Англии.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Дубль в матче оформил португальский полузащитник Бернарду Силва. В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Ковентри Сити».

- Ранее мы выиграли четыре финала Кубка лиги подряд, а теперь в шестой раз подряд выходим в полуфинал Кубка Англии. Это невероятно! Раньше никто этого не делал, поздравляю команду!

Сегодня мы играли отлично, хорошо владели мячом. Игра была действительно хорошей, - приводит слова Гвардиолы ВВС.