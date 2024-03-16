Гвардиола выводил свои команды в полуфинал Кубка в 13 из 15 сезонов

«Манчестер Сити» в очередной раз добрался до полуфинала Кубка Англии под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» взяли верх над «Ньюкаслом» в четвертьфинальном поединке благодаря дублю Бернарду Силвы (2:0). Как отмечает Squawka, за 15 сезонов работы в топ-лигах Гвардиола смог вывести свою команду в полуфинал главного Кубка страны 13 раз. При испанце «Манчестер Сити» добирался до этой стадии в семи случаях из восьми, «Бавария» становилась полуфиналистом Кубка Германии во всех трёх кампаниях, а «Барселона» не сыграла в полуфинале Кубка Испании лишь однажды за четыре года.

Напомним, что именно «Манчестер Сити» является действующим победителем Кубка Англии.