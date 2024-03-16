Доку высказался после выхода в полуфинал Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался после победы над «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка Англии.

- Ощущаю себя хорошо, доволен своей игрой и игрой команды. Чувствую, что становлюсь все лучше и лучше с каждым матчем. Сегодня мы забили хорошие голы. Мы контролировали ситуацию, у соперника есть несколько быстрых игроков, но наши защитники справились, - приводит слова Доку ВВС.

«Манчестер Сити» после победы над «Ньюкаслом» вышел в полуфинал Кубка Англии, где встретится с «Ковентри Cити», который выбил из турнира «Вулверхэмптон», уступая в счете к 97-й минуте, но сумел забить дважды (3:2).

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.