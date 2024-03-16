«Манчестер Сити» не заметил сопротивления «Ньюкасла» на пути в кубковый полуфинал

«Ньюкасл» не смог что-то предложить «Манчестер Сити» в борьбе за выход в полуфинал Кубка Англии. Довольно быстро Бернарду Силва открыл счет ударом с правого края поля, мяч от спины защитника влетел в сетку - 1:0. Еще до перерыва еще один удар португальца стал результативным, на сей раз мяч по пути в цель задел голову соперника - 2:0. Плотный удар Александра Исака с трудом парировал вратарь. Фил Фоден прорвался слева в штрафную, прошел оппонента и запустил мяч в небо. Жереми Доку оказался один перед воротами противника и пробил в Мартина Дубравку. Еще раз голкипер гостей выручил после удара Рубена Диаша примерно с двух метров.

Йошко Гвардиол пяткой выдал мяч под удар Доку, и вратарь в броске парировал. Эрлинг Холанн запомнился ударом рядом с каркасом и блокированной попыткой.

«Манчестер Сити» очень уверенно прошел в полуфинал, куда ранее пробился «Ковентри».