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Англия. Кубок Англии

Холанн — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»

16 Марта 2024 • 19:52 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Ньюкасл
1 1.25 X 6.60 2 12.00
1-й тайм

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Кубка Англии с «Ньюкаслом».

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега (вр), Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родриго, Ковачич, Силва, Фоден, Доку, Холанн.

Запасные: Карсон (вр), Аке, Гомес, Бобб, Льюис, Луис, Альварес, Грилиш, Стоунс.

Матч 1/4 финала Кубка Англии состоится сегодня, 16 марта. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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