Холанн — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Кубка Англии с «Ньюкаслом».

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега (вр), Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родриго, Ковачич, Силва, Фоден, Доку, Холанн.

Запасные: Карсон (вр), Аке, Гомес, Бобб, Льюис, Луис, Альварес, Грилиш, Стоунс.

Матч 1/4 финала Кубка Англии состоится сегодня, 16 марта. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.