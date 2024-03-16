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Англия. Кубок Англии

Уткин дал прогноз на кубковый матч «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом»

16 Марта 2024 • 14:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1 1.25 X 6.60 2 12.00
Через 5 ч. 49 мин.

В субботу вечером «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» проведут матч четвертьфинала Кубка Англии. Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

Давая прогноз на видео в своём телеграм-канале, Уткин указал на высокие амбиции «Ньюкасла» и отметил, что в этом сезоне у команды осталась лишь одна цель – Кубок Англии, ведь в Премьер-лиге «сороки» не поднимутся сильно выше и не опустятся сильно ниже. Также Уткин отметил способность «Ньюкасла» давать бой статусным командам.

«Думаю, в этом матче будет забито много голов. Больше 2,5 точно, больше 3,5, если вы любите риск», - сказал Уткин.

Матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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